Breaking News delle 09.00 | Israele, carri armati a Gaza City

In questa edizione: Israele, carri armati a Gaza City. Ucraina, il giorno dell'indipendenza. Tensione Italia-Francia, Salvini VS Macron. Giorgetti: banche aiutino famiglie. Maltempo, forte temporale sulla Romagna. Serie A, il Milan cade a San Siro.

24 Ago 2025 - 09:26
