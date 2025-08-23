Logo Tgcom24
Breaking News delle 09.00 | Draghi sferza l'Ue: marginale e spettatrice

In questa edizione: Draghi sferza l'Ue: marginale e spettatrice. Khan Younis, 4 bimbi uccisi in raid israeliano. Ucraina, Trump ribadisce il passo indietro. Fitch conferma rating AA++ degli Usa. Incidente bus NY: 5 morti, anche un neonato. Calcio, oggi fischio d'inizio per la Serie A.

23 Ago 2025 - 09:09
01:49 

