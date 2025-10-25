Logo Tgcom24
Breaking News delle 09.00 | Cina-Usa, colloqui sui dazi in Malesia

In questa edizione: Cina-Usa, colloqui sui dazi in Malesia, Esplosioni a Kiev, 2 morti e 8 feriti, Zelensky chiede armi ai volenterosi, Monito di Draghi: l'Europa è sotto attacco, Roma, tensioni alla manifestazione pro-Pal, Serie A, il Pisa frena il Milan sul 2-2

25 Ott 2025 - 09:17
