Brasile, in migliaia per la processione di San Benedetto

In Brasile migliaia di fedeli hanno sfilato per le strade di Braganca per la tradizionale processione in onore di San Benedetto. Siamo nello stato di Parà, nella zona nordorientale del paese, dove da ormai 227 anni si svolgono i festeggiamenti. La Marijuada de Sao Benedito viene preceduta da una icona a grandezza reale dietro la quale sfilano i partecipati che cantano e ballano con indosso i vestiti tradizionali. La festa risale al 1789, creata da un gruppo di schiavi.

