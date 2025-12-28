Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LA MARCIA DEI FEDELI

Brasile, in migliaia per la processione di San Benedetto

La Marijuada de Sao Benedito viene preceduta da una icona a grandezza reale, dietro"i partecipati con gli abiti tradizionali

28 Dic 2025 - 16:51
00:40 

In Brasile migliaia di fedeli hanno sfilato per le strade di Braganca per la tradizionale processione in onore di San Benedetto. Siamo nello stato di Parà, nella zona nordorientale del paese, dove da ormai 227 anni si svolgono i festeggiamenti. La Marijuada de Sao Benedito viene preceduta da una icona a grandezza reale dietro la quale sfilano i partecipati che cantano e ballano con indosso i vestiti tradizionali. La festa risale al 1789, creata da un gruppo di schiavi. 
 

mondo
video evidenza