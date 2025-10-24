Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
in via Michelino

Bologna, le immagini dello sfratto violento con il muro sfondato

Polemiche e proteste per l'irruzione degli agenti in tenuta antisommossa

24 Ott 2025 - 11:25
01:12 

Sfratto violento a Bologna in via Michelino: agenti in tenuta antisommossa hanno sfondato una porta e un muro. Lo sfratto non sarebbe legato a morosità: le famiglie pagavano regolarmente gli affitti ma la proprietà avrebbe deciso di convertire i locali in strutture per affitti brevi. Due famiglie sono state costrette a lasciare gli appartamenti dove vivevano anche dei bambini, tra cui uno disabile. Fuori dall'edificio ci sono stati scontri: un attivista è rimasto ferito alla testa. Proprio gli attivisti di Plat sono andati in Comune a protestare e a chiedere risposte, lasciando lì anche la porta sfondata. 