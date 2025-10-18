Batteria al litio prende fuoco su un volo Air China

Un volo di Air China è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente all'interno di un bagaglio a mano. Lo ha comunicato la compagnia in un post sul social network cinese Weibo. L'aereo, che dalla città di Hangzhou, nella Cina orientale, era diretto a Incheon, in Corea del Sud, è stato dirottato a Shanghai. "L'equipaggio ha immediatamente gestito la situazione secondo le procedure e nessuno è rimasto ferito", si legge nel comunicato. Immagini pubblicate dalle testate locali mostrano fumo e fiamme che fuoriescono dalla cappelliera e un passeggero che cerca di spegnere l'incendio.