Batteria al litio prende fuoco su un volo Air China

L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza

18 Ott 2025 - 16:35
00:12 

Un volo di Air China è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente all'interno di un bagaglio a mano. Lo ha comunicato la compagnia in un post sul social network cinese Weibo. L'aereo, che dalla città di Hangzhou, nella Cina orientale, era diretto a Incheon, in Corea del Sud, è stato dirottato a Shanghai. "L'equipaggio ha immediatamente gestito la situazione secondo le procedure e nessuno è rimasto ferito", si legge nel comunicato. Immagini pubblicate dalle testate locali mostrano fumo e fiamme che fuoriescono dalla cappelliera e un passeggero che cerca di spegnere l'incendio.

