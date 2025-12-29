Bari, Zalone spunta in sala prima del film e prende in giro tutti

Applausi, battute e ironia al cinema Galleria all'inizio della proiezione di "Buen Camino"
Fuoriprogramma al cinema Galleria di Bari, pochi minuti prima dell'inizio della proiezione di "Buen Camino". In sala sono comparsi improvvisamente Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante, accolti da un applauso scrosciante del pubblico. A prendere per primo la parola è stato Nunziante, che ha ringraziato gli spettatori per l'affetto. Subito dopo è arrivata la replica ironica di Zalone, che ha scherzato sugli amici presenti in sala e sul biglietto non pagato, strappando risate e complicità. Tra il pubblico era presente anche Antonio Decaro, citato dal regista con una battuta che ha acceso un nuovo giro di applausi. Il clima è rimasto leggero e informale, con continui scambi ironici tra palco e platea. Prima di lasciare la sala, Zalone ha salutato il pubblico con una battuta finale sul successo del film, chiudendo l'incontro tra le risate e l'entusiasmo generale. Un momento inatteso che ha trasformato una normale serata al cinema in uno spettacolo improvvisato.