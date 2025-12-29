Bari, Zalone spunta in sala prima del film e prende in giro tutti

Fuoriprogramma al cinema Galleria di Bari, pochi minuti prima dell'inizio della proiezione di "Buen Camino". In sala sono comparsi improvvisamente Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante, accolti da un applauso scrosciante del pubblico. A prendere per primo la parola è stato Nunziante, che ha ringraziato gli spettatori per l'affetto. Subito dopo è arrivata la replica ironica di Zalone, che ha scherzato sugli amici presenti in sala e sul biglietto non pagato, strappando risate e complicità. Tra il pubblico era presente anche Antonio Decaro, citato dal regista con una battuta che ha acceso un nuovo giro di applausi. Il clima è rimasto leggero e informale, con continui scambi ironici tra palco e platea. Prima di lasciare la sala, Zalone ha salutato il pubblico con una battuta finale sul successo del film, chiudendo l'incontro tra le risate e l'entusiasmo generale. Un momento inatteso che ha trasformato una normale serata al cinema in uno spettacolo improvvisato.