Bari, sequestrati 610 chili di marijuana

La guardia di finanza di Bari ha posto sotto sequestro preventivo di 610 chili di marijuana e indagato due persone per la vendita illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, le Fiamme Gialle hanno accertato che la produzione di canapa sativa non era finalizzata all’inserimento in una filiera industriale destinata ad usi consentiti dalla legge ma, al contrario, era ceduta a soggetti privati previo minuzioso confezionamento in bustine di plastica contenenti poche quantità di prodotto.