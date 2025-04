Bari, sequestrate oltre 40 tonnellate di fertilizzanti pericolosi provenienti dalla Cina

La guardia di finanza di Bari ha sequestrato oltre 40 tonnellate di prodotti fitosanitari illegali e ha denunciato tre persone per falso in atto pubblico (bollette doganali), frode in commercio nonché per la violazione della normativa europea di riferimento. I container frigo provenienti dalla Cina e destinati al porto del capoluogo pugliese contenevano prodotti che analizzati chimicamente contenevano cianammide, prodotto fitostimolante, comunemente denominato "Dormex", vietato in Europa sin dal 2008. La cianammide, utilizzata in agricoltura quale fattore di crescita per le piante da frutto come vite, ciliegio, kiwi e drupacee, rappresenta un attivatore per anticipare la maturazione rispetto ai tempi naturali. La sostanza è stata bandita in quanto tossica e potenzialmente dannosa per la salute umana e l'ambiente, con possibili effetti di lunga durata.