Barbara Bouchet sul tempo che passa: "Da un po' di tempo guardo più al passato che al futuro"

Ospite nel salotto di "Verissimo", Barbara Bouchet si racconta con sincerità, riflettendo sul rapporto con il tempo che scorre e sulle emozioni che questo passaggio le suscita oggi.

"Fino a due anni fa lo vivevo benissimo, adesso non mi piace tanto", confida l’attrice, 82 anni, spiegando come lo sguardo si sia spostato progressivamente dai progetti futuri ai ricordi. "Penso sempre meno a quello che voglio fare e sempre di più a ciò che è stato. Vorrei guardare avanti, ma non è più la stessa cosa".