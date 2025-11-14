Bangkok, si mangia nell'acqua: i pesci nuotano tra i tavoli

In Thailandia, nella provincia di Nakhon Pathom, a circa 30 chilometri da Bangkok, il ristorante Pa Jit è diventato un'attrazione virale dopo che il fiume Tha Chin ha rotto gli argini undici giorni fa. L'acqua ha invaso i corridoi e la sala, portando con sé pesci che ora nuotano liberamente tra i tavoli. La scena è surreale: i clienti mangiano con i piedi immersi nell'acqua mentre i pesci sfiorano le gambe dei commensali e passano sotto i tavoli. Una situazione che, anziché scoraggiare, ha trasformato un potenziale disastro in un fenomeno social, attirando famiglie e curiosi armati di smartphone. Il locale a conduzione familiare ha registrato un boom inatteso: fino a 60 persone alla volta affollano il ristorante per vivere questa esperienza, mentre i bambini giocano divertiti con i pesci che si muovono intorno alle loro cosce.