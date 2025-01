L'aula della Camera ha approvato con 181 voti a favore, 48 contrari e 64 astenuti la risoluzione di maggioranza sulla proroga al 31 dicembre 2025 degli aiuti all'Ucraina, inclusi quelli militari (mezzi, materiali ed equipaggiamenti). L'opposizione ha votato in ordine sparso: +Europa e Azione hanno annunciato il voto a favore, il Pd ha deciso di astenersi, Avs di votare no come ha fatto anche con gli altri decreti di questo tipo.