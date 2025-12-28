Amazon cancella il progetto droni in Italia

Amazon sospende il progetto di consegna con i droni in Italia, mentre prosegue negli Usa e nel Regno Unito. Il colosso di e-commerce ha comunicato all'Enac - Ente nazionale per l’aviazione civile - di aver bloccato "Amazon prime air" avviato a san salvo, in Abruzzo. Una "notizia inattesa" - fa sapere l'Enac - arrivata "come conseguenza delle recenti vicende finanziarie che hanno coinvolto il gruppo". Il colosso americano di Jeff Bezos dovrà versare al Fisco 511 milioni di euro per chiudere il contenzioso tributario su presunte condotte illecite legate al versamento dell'Iva.