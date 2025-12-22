Logo Tgcom24
Alluvioni nel Nord della California, un morto a Redding

Piogge torrenziali, fiumi in piena, strade sommerse e allerta per oltre 30 milioni di persone mentre nuove perturbazioni"minacciano la West Coast

22 Dic 2025 - 11:37
