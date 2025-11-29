Logo Tgcom24
CENTO I DISPERSI

Alluvioni a Sumatra, oltre duecento morti

Le piogge monsoniche"hanno fatto esondare i fiumi, travolgendo villaggi montani e sommergendo migliaia di case

29 Nov 2025 - 07:52
01:53 

Circa 3.000 famiglie sfollate si sono rifugiate in centri governativi. Le autorità prevedono che il numero delle vittime si destinato ad aumentare.

