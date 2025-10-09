Logo Tgcom24
OPERAZIONE DELLA GDF

Alessandria, scoperta frode sul Superbonus 110%: sequestrati beni per 9 milioni di euro

Le indagini hanno rivelato l'uso di contratti fittizi di comodato e usufrutto per aggirare i divieti di legge e ottenere indebitamente i benefici

09 Ott 2025 - 13:39
00:56 

La guardia di finanza di Alessandria ha denunciato 24 persone, tra imprenditori e professionisti, per frode fiscale e truffa aggravata sui crediti d'imposta legati al Superbonus 110%. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno rivelato l'uso di contratti fittizi di comodato e usufrutto per aggirare i divieti di legge e ottenere indebitamente i benefici. Sequestrati beni e conti per oltre 9 milioni di euro, in Italia e all'estero.