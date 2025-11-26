Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Emergenza ambientale

Albania, la costa trasformata in una distesa di plastica e detriti

Le recenti inondazioni hanno riversato tonnellate di rifiuti sulle spiagge del nord del Paese

26 Nov 2025 - 15:33
00:55 

Le spiagge dell'Albania settentrionale sono state sommerse dai rifiuti dopo le forti inondazioni che hanno colpito il Paese all'inizio della settimana. Le mareggiate e le correnti hanno scaricato a riva sacchetti di plastica, bottiglie e materiali di ogni tipo, trasformando interi tratti di costa in una distesa di detriti. La zona più colpita è quella di Lezha, nel nord-ovest, dove l'Agenzia per la protezione civile ha segnalato circa 220 ettari di terreno ancora sommersi dall'acqua. Le immagini mostrano l'estensione dei danni: cumuli di plastica accumulati lungo la battigia e spiagge irriconoscibili, coperte da strati di rifiuti portati dalla forza delle acque. Le autorità sono al lavoro per monitorare la situazione e pianificare gli interventi di pulizia, mentre il maltempo continua a complicare le operazioni.