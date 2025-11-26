Albania, la costa trasformata in una distesa di plastica e detriti

Le recenti inondazioni hanno riversato tonnellate di rifiuti sulle spiagge del nord del Paese
Le spiagge dell'Albania settentrionale sono state sommerse dai rifiuti dopo le forti inondazioni che hanno colpito il Paese all'inizio della settimana. Le mareggiate e le correnti hanno scaricato a riva sacchetti di plastica, bottiglie e materiali di ogni tipo, trasformando interi tratti di costa in una distesa di detriti. La zona più colpita è quella di Lezha, nel nord-ovest, dove l'Agenzia per la protezione civile ha segnalato circa 220 ettari di terreno ancora sommersi dall'acqua. Le immagini mostrano l'estensione dei danni: cumuli di plastica accumulati lungo la battigia e spiagge irriconoscibili, coperte da strati di rifiuti portati dalla forza delle acque. Le autorità sono al lavoro per monitorare la situazione e pianificare gli interventi di pulizia, mentre il maltempo continua a complicare le operazioni.