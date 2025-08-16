Addio a Pippo Baudo, Grasso a Tgcom24: "È stato il conduttore per eccellenza"

Anche il critico televisivo Aldo Grasso è intervenuto a Tgcom24 per ricordare la figura di Pippo Baudo, morto a 89 anni a Roma. "Lascia una fetta grande della storia della televisione italiana, non solo per il numero dei programmi che ha fatto - ha infatti condotto 13 volte il Festival di Sanremo, lo spettacolo più popolare della nostra tv - ma soprattutto lascia il suo stile, lascia il fatto che è stato il conduttore per eccellenza", ha detto Grasso. "Con lui siamo passati da un 'ecco a voi' tipica dei presentatori prima di lui, a un 'ecco a noi', perché lui era come i suoi ospiti, si metteva in gioco come loro", ha aggiunto Grasso. "Baudo ha inventato la regia in campo, era lui che suggeriva gli stacchi e dava il ritmo alla trasmissione facendola. Non aveva bisogno di seguire una scaletta", ricorda il critico televisivo.