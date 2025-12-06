A Roma arriva il Qr code per informazioni sui luoghi del fascismo

Ci mancava questa a Roma: l'assemblea capitolina a maggioranza Pd-Avs-Sinistra civica ed ecologista ha approvato una mozione per risignificare - così è scritto - con nuove spiegazioni collegate al qr code, quei luoghi e monumenti che portano i segni del regime fascista. Ecco la nuova battaglia per rendere l'urbe più vivibile. Così, quando ci troveremo di fronte al Colosseo quadrato all'Eur o al foro italico o all'università della Sapienza, saremo informati - recita la mozione - dei valori violenti, discriminatori, razzisti e autoritari che queste costruzioni esprimono. Con un tratto di penna esempi chiave dell'architettura razionalista espressione del '900, con i suoi grandi autori italiani alle spalle, vengono ridotti a vestigia da cancellare o riformulare. Un po' come quando Laura Boldrini chiese di coprire la scritta Dux dall'obelisco del foro italico. Furia iconoclasta, sarebbe da dire, come se la storia di un paese non portasse tutti i segni, belli e brutti, del tempo trascorso.

