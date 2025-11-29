Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
È COSTATO 65MILA EURO

A Bruxelles il presepe "inclusivo": Gesù, Giuseppe e Maria "senza volto"

Al"posto dei visi, pezzi di stoffa multicolore. Molte le critiche: "Uno sfregio alla cristianità"

29 Nov 2025 - 13:04
01:48 

Si chiama "Stoffe della Natività" ed è il presepe allestito nella Gran Place, la piazza centrale di Bruxelles. Un'installazione che, a meno di un mese dal Natale, ha già suscitato polemiche. Perché in questa rappresentazione i volti di Maria, di Giuseppe, di Gesù e dei Re Magi non hanno tratti riconoscibili. Al loro posto ci sono pezzi di stoffa multicolore, un patchwork. Un messaggio di inclusività, che a molte persone non è piaciuto. I volti formati da tessuti grigi, rossi, beige, neri e marroni vengono definiti "bizzarri", con gli utenti in Rete che parlano di attacco ai valori della cristianità a favore della cultura woke e agli eccessi del politicamente corretto. Critiche anche alle autorità di Bruxelles per i soldi spesi per questa installazione: 65mila euro.

video evidenza