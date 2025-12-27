Logo Tgcom24
chiuso dall'inizio della guerra a gaza

A Betlemme riapre l'hotel progettato da Banksy

Il "Walled Off Hotel" (Fuori dal muro) è una struttura ricettiva"di fronte al muro che"separa"Israele dalla Cisgiordania

27 Dic 2025 - 08:26
Per la prima volta dall'inizio della guerra a Gaza, ha riaperto i battenti l'hotel progettato e arredato con proprie opere da Banksy, l'artista e writer britannico che opera sotto anonimato. Il "Walled Off Hotel" (Fuori dal muro) è una struttura ricettiva con nove camere e una suite dalla forte vocazione artistica e militante: si trova infatti proprio di fronte al muro che separa Israele dalla Cisgiordania. 

banksy
betlemme