"Tre uffici identici in tre città diverse": così Putin camuffa la sua posizione

Vladimir Putin utilizzerebbe almeno tre uffici diversi, in tre location differenti e distanti tra loro, per registrare e diffondere i suoi discorsi alla nazione. Il motivo? Nascondere la sua posizione, o almeno, camuffarla per ragioni di sicurezza. Lo rivela Systema, unità investigativa russa, che attraverso l'analisi e la comparazione di circa 700 video tra incontri, riunioni e discorsi del presidente, è riuscita a cogliere piccole ma significative differenze. Gli ambienti riproducono quasi fedelmente l'ufficio presidenziale di Novo-Ogaryovo, vicino Mosca, in altre due località: Sochi, sulle coste del Mar Nero e Valdai, a metà strada tra la capitale e San Pietroburgo. Galeotte furono le porte (e non solo).