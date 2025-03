"Tasse troppo alte", la protesta dei parrucchieri londinesi in piazza a Westminster

Il mondo dell’acconciatura e del beauty in Gran Bretagna è a rischio e i professionisti del settore hanno deciso di far sentire la propria voce. Centinaia di parrucchieri hanno protestato a Westminster, a Londra, indossando mantelle nere e tagliando capelli all’aperto per attirare l’attenzione del governo. La loro richiesta principale è la riduzione delle tasse sui costi del lavoro, che potrebbe fornire un supporto economico essenziale. La mobilitazione è stata ribattezzata "SOS" (Save Our Salons). Secondo un rapporto del British Hair Consortium, senza un intervento immediato, la formazione di nuovi apprendisti si fermerà entro il 2027 e il settore subirà un drastico calo occupazionale.