Mondo
FUGA DI 48 ORE

Gb, è stato arrestato l'uomo liberato per errore dal carcere

Kebatu, arrivato come richiedente asilo, aveva aggredito sessualmente una donna e una ragazza di 14 anni"

di Viviana Guglielmi
26 Ott 2025 - 14:04
01:32 

E’ durata appena 48 ore la fuga di Hadush Kebatu, il cittadino etiope rilasciato per errore dal carcere di Chelmsford nel Regno Unito, dopo soli 31 giorni di detenzione, nonostante una condanna a 12 mesi per molestie sessuali. Arrestato intorno alle 8.30 a Finsbury Park, nel nord di Londra, l'uomo è di nuovo sotto custodia. Kebatu, arrivato nel Regno Unito come richiedente asilo, aveva aggredito sessualmente una donna e una ragazza di 14 anni pochi giorni dopo il suo arrivo. In queste immagini il momento del fermo da parte della polizia l'8 luglio. La sua liberazione anticipata - frutto di un errore amministrativo - ha scatenato un’ondata di indignazione pubblica e un duro confronto politico. Testimoni raccontano che, al momento del rilascio, l'uomo appariva disorientato e incredulo: avrebbe più volte tentato di rientrare in prigione prima di essere indirizzato verso la stazione ferroviaria. 