'Ndrangheta, consegnato all'Italia dal Belgio ex latitante Sebastiano Signati

È stato consegnato all'Italia dalle autorità del Belgio l'ex latitante di 'ndrangheta Sebastiano Signati, nato a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, di 59 anni, "già inserito fino al 2015 nell'elenco dei ricercati di massima pericolosità, contiguo alla famiglia Romeo 'Staccu' di San Luca". Lo fanno sapere i carabinieri. L'uomo, a cui i militari dell'Arma hanno notificato l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria, diretta da Gerardo Dominijanni, dovrà scontare una pena definitiva di 28 anni e 2 mesi di reclusione per effetto di tre sentenze irrevocabili per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e porto e detenzione abusiva di armi.