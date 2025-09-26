Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
estradato

'Ndrangheta, consegnato all'Italia dal Belgio ex latitante Sebastiano Signati

Contiguo alla famiglia Romeo "Staccu" di San Luca era inserito dal 2015 nell'elenco dei ricercati di massima pericolosità

26 Set 2025 - 09:32
00:37 

È stato consegnato all'Italia dalle autorità del Belgio l'ex latitante di 'ndrangheta Sebastiano Signati, nato a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, di 59 anni, "già inserito fino al 2015 nell'elenco dei ricercati di massima pericolosità, contiguo alla famiglia Romeo 'Staccu' di San Luca". Lo fanno sapere i carabinieri. L'uomo, a cui i militari dell'Arma hanno notificato l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria, diretta da Gerardo Dominijanni, dovrà scontare una pena definitiva di 28 anni e 2 mesi di reclusione per effetto di tre sentenze irrevocabili per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e porto e detenzione abusiva di armi.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri