Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Al tabellone

"La ruota della fortuna", Malgioglio "rimprovera" Samira Lui: "Devi essere più sensuale"

L'ospitata del cantautore nel programma di Gerry Scotti si trasforma in un divertente siparietto al tabellone

29 Dic 2025 - 12:12
00:43 

A "La ruota della fortuna", Cristiano Malgioglio "rimprovera" Samira Lui: il cantautore, protagonista nella puntata del 28 dicembre, è stato ospite del programma di Gerry Scotti. Infatti, la trasmissione di Canale 5 ha voluto omaggiarlo con una serie di frase a lui dedicate. Un'occasione che l'autore ha sfruttato per presentare in studio il suo nuovo brano dal titolo "Chi lo sa", non senza qualche intoppo: scendendo infatti la scalinata dello studio, Malgioglio ha rischiato di cadere, prima di raggiungere Gerry Scotti e Samira Lui al centro dello studio.