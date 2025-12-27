Logo Tgcom24
Video

"Intelligenze artificiali - In mezzo a noi", puntata 8: l'IA nella medicina predittiva e nella diagnostica integrata

Matteo Flora intervista Giuseppe Faraci, Ceo ReportAld.

27 Dic 2025 - 17:29
11:00 