Gaza, Trump: "Stiamo avendo discussioni molto produttive"

Trump prova a rilanciare le trattative per la pace a Gaza. "Stiamo avendo discussioni molto stimolanti e produttive" ha detto il presidente americano, aggiungendo di non aver mai visto prima d'ora un simile entusiasmo per arrivare a un accordo. Analisti americani parlano di una possibile svolta nei prossimi giorni, ma lo scetticismo resta: più volte in passato una tregua è stata data per imminente ma non si è mai concretizzata. Secondo media arabi e israeliani Hamas sarebbe pronta ad accettare in linea di massima il piano di Trump per mettere fine a una guerra che dura da 722 giorni. Gli islamisti si dicono pronti a rilasciare i 48 ostaggi (solo 20 vivi) in cambio della scarcerazione di detenuti palestinesi e del ritiro graduale delle truppe dalla Striscia. "Sosterremo qualsiasi accordo che possa fermare questa tragedia e che possa salvare vite" dice a sorpresa anche il presidente iraniano Pezeshkian. Trump vorrebbe finalizzare l'accordo già lunedì quando alla Casa Bianca incontrerà Netanyahu, il premier israeliano, reduce ieri da un vero e proprio proprio show all'Assemblea Generale dell'Onu.