IL COMMENTO

Crosetto sul piano Usa: "A Trump non serve l'Ue, pensiamo noi alla difesa"

Le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, a commento delle ultime dichiarazioni di Trump

di Ida Molaro
07 Dic 2025 - 12:23
01:30 

Trump dice con sincerità quello che è evidente da tempo: il suo impegno è contrastare la Cina. E l'Europa - almeno questa - non gli serve a nulla.
E' diretto il ministro della Difesa Crosetto nel commentare la frase del presidente americano sull'inarrestabile declino del vecchio Continente. Parole riprese poche ore prima dalla presidente del Consiglio Meloni che sul tema dice: "Dobbiamo difenderci da soli, ma non ci sono incrinature con gli Stati Uniti". Ed è Crosetto a confermare l'acquisto di missili statunitensi per un ammontare di 300 milioni di euro. Ma - continua il ministro - va ripensata l'intera architettura. A partire dalla Nato e da una difesa continentale aperta ai Paesi extra europei. Gran Bretagna e area dei Balcani in testa. Un modo per superare la creazione di un esercito comune europeo il cui ostacolo maggiore resta l'adozione di standard unici per armamenti, equipaggiamenti e procedure.
 