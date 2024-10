Usa 2024, dibattito tra i candidati vicepresidenti Walz e Vance

Duro confronto tra i candidati vicepresidenti Tim Walz e J.D. Vance. Nel dibattito tv, il repubblicano ha ribadito che a Springfield, Ohio"ci sono scuole che sono sopraffatte, ci sono ospedali che sono sopraffatti, ci sono alloggi che sono totalmente inaccessibili perché abbiamo portato milioni di immigrati illegali per competere con gli americani". Ma è stato corretto con un fact-checking dalla conduttrice Margaret Brennan, che gli ha ricordato come gli haitiani insediati a Springfield, da lui accusati falsamente di mangiare gli animali domestici dei residenti, abbiano uno stato legale e come il loro arrivo abbia contribuito a ripopolare la città.