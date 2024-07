Considerata la corsa podistica più dura del mondo, l'ultramaratona annuale "Badwater 135" si corre per 135 miglia (oltre 217 chilometri) in uno dei luoghi più inospitali del pianeta. Si tratta della desolata Death Valley, in California, con temperature diurne che superano anche i 50 gradi e temperature notturne di 38 gradi. Novantasette i corridori iscritti.