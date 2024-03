Ucraina, Kuleba replica al Papa (che insiste nel chiedere il dialogo)

di Fabio Marchese Ragona

Il negoziato come via d'uscita dalla guerra, per salvare il popolo martoriato dalle bombe. Indica questa strada il pontefice ma per chiarire le sue parole è dovuto intervenire il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni: il Papa non ha mai chiesto all'ucraina una resa, ha utilizzato l'immagine della bandiera bianca - proposta dall'intervistatore - per indicare la fine delle ostilità e la tregua raggiunta col negoziato.

La reazione di Kiev non si è fatta attendere: il ministro degli esteri Kuleba scrive su X: "La nostra bandiera è gialla e blu, non alzeremo mai altre bandiere". E torna ad invitare il Papa in Ucraina.

Slla questione interviene anche Mosca. "Il Papa parlando di negoziati non si rivolge a Kiev ma all'Occidente che ha usato l'Ucraina come uno strumento per le sue ambizioni" ha detto la portavoce del ministero degli esteri.

La posizione di Papa Francesco, comunque, rimane ferma sul tema del dialogo.