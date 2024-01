Ucraina, Casa Bianca: "Fondi esauriti, stop agli aiuti"

di Francesca Ambrosini

Al Congresso si negozia fra la Casa Bianca e la maggioranza repubblicana alla Camera. In cambio di nuovi finanziamenti a Kiev i trumpiani chiedono una stretta sui migranti. Sconcerto da parte del presidente Zelesnky che nella visita-missione nei Paesi baltici ha lanciato un appello a nuovi e più forti sostegni militari. Dall'Estonia ha dichiarato: qualunque "pausa" contro l'invasione di Mosca aiuterebbe il Cremlino a riarmarsi e gli permetterebbe di "schiacciare" l'Ucraina. Ma Tallinn non lo abbandona: pronti 1,2 miliardi e 200 mila euro. Una posizione in linea con l'Unione europea che fino a questo momento ha fornito 85 miliardi. Senza l'aiuto degli Stati Uniti si studia il piano B. Bruxelles pensa a uno schema di prestiti per aiutare Kiev con 20 miliardi di euro. Il premier britannico Sunak è arrivato in Ucraina dove ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti: 2 miliardi e 900 mila euro di euro per il 2024/2025.