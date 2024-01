Tweet sulla manovra, bufera sul giudice della Corte dei conti

di Alessandro Tallarida

Un post in particolare, scritto la sera del 30 dicembre, dopo la notizia dell'approvazione della manovra, in cui si rivolgeva alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein: “Occasione persa. C’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti”. Il centrodestra insorge: "È inquietante che Marcello Degni, titolare del delicato ruolo di consigliere della Corte dei Conti, prenda posizioni estreme palesemente contrarie agli interessi dell'Italia, al punto che nessuno in Parlamento ha osato sostenerle”, afferma per primo il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, sollevando oggi la questione.

“La mia imparzialità non viene messa in discussione dal mio post, che oltretutto era una critica all’opposizione per dire ’in una situazione come questa in cui avete criticato la manovra, dovevate utilizzare tutti gli strumenti parlamentari per manifestare questa contrarietà, non tanto per i contenuti, ma per il metodo”, è la replica di Degni.