Sembra un braccio di ferro quello tra governo e magistratura sui migranti irregolari

In Sicilia, da metà marzo a oggi, su 129 richieste di trattenimento, solo il 16% è stato accolto e l'84 per cento respinto. In particolare, nel tribunale di Catania, il 100% delle richieste relative al centro di permanenza per i rimpatri di Pozzallo è stato bocciato. A Palermo la situazione non è migliore, con 83 richieste di fermo rifiutate a fronte di sole 21 convalidate. A dare il via alla lunga sfilza di no era stata Jolanda Apostolico, il magistrato catanese che lo scorso anno, con due diverse sentenze, aveva annullato 10 trattenimenti di cittadini tunisini nel centro per i rimpatri di Pozzallo.