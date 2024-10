Roma, decine di truffe ad anziani: nei guai un 54enne e una 25enne

Avrebbero commesso decine di truffe ad anziani spesso con patologie e in condizioni fisiche che li rendevano più vulnerabili, ma i due sono stati arrestati. I carabinieri della stazione Porta Portese, hanno arrestato un uomo di 54 anni, accusato di 19 episodi delittuosi, e una 25enne, per un totale di 42 episodi. I due avrebbero usato espedienti tra cui quello del "finto nipote in difficoltà economiche ", del "finto avvocato o rappresentante delle forze dell'ordine" per carpire la disponibilità degli anziani e, una volta in casa, farsi consegnare denaro e gioielli. Ricostruito un giro d'affari di circa 500.000 euro.