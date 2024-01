Regionali, trattativa ad oltranza

di Francesca Pozzi

Dopo le frizioni dei giorni scorsi si profila l'ipotesi di un possibile passo indietro del governatore uscente sostenuto dalla Lega Cristian Solinas - che ha convocato per questo pomeriggio la direzione del partito sardo d'azione di cui è segretario - per fare spazio al candidato appoggiato da Fratelli d'Italia, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Una eventualità che sarebbe supportata anche dai sondaggi - sul tavolo dei 3 leader - che lascerebbero propendere per l'opportunità di un cambio di candidato nell'isola.

Con una contropartita però su cui i leghisti insistono: la disponibilità a estendere fino a 3 mandati la permanenza dei governatori al vertice di una regione. A questo proposito la Lega ha presentato la proposta di legge che di fatto consentirebbe a Luca Zaia di correre per la presidenza del Veneto anche nel 2025.