Onu, decine di migliaia di persone fuggite dal Libano dopo i raid

Bombe e razzi nella notte tra Israele e Hezbollah in quella che è ormai una guerra sul confine del Libano.Aviazione e artiglieria dello Stato ebraico hanno colpito "decine di obiettivi" nel sud del Paese dopo i 1.600 bombardati ieri. Più di 65 razzi sarebbero stati lanciati dalle milizie sciite verso Haifa, nella valle del Jezreek e a Kiryat Shmona. Ieri il giorno più sanguinoso in Libano dalla guerra civile del 1975-90 con 492 morti e oltre 1.600 feriti sotto i raid israeliani. Il presidente iraniano Pezeshkian ha detto alla Cnn che Hezbollah "non può restare da solo contro Israele. Non dobbiamo permettere che il Libano diventi un'altra Gaza", ha aggiunto mentre si trova a New York per l'Assemblea generale dell'Onu.