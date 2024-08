Attimi di paura sulla spiaggia di Minturno, in provincia di Latina, dove un ultraleggero è precipitato in riva al mare. Il piccolo velivolo, un autogiro, ha perso quota ed è caduto a pochi metri dai bagnanti. Il pilota, accortosi che il mezzo era fuori controllo, aveva tentato di atterrare in acqua. Soccorsi dai presenti, non ha riportato ferite.