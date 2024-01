Migranti, Pg Cassazione: "Trattenimenti legittimi"

di Alessandro Tallarida

Per la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su una decina di ricorsi presentati dal ministero dell'Interno, quella decisione fu sbagliata. Lo dice, senza mezzi termini, la Procura Generale, sostenendo che le disposizioni del decreto non sono in "radicale contrasto" con la normativa europea. Legittimi dunque i trattenimenti dei migranti, mentre un errore devono essere considerate le decisioni del Tribunale di Catania, non solo quelle della Apostolico, di disapplicare il decreto Cutro. Provvedimenti che sollevarono una bufera politica soprattutto dopo la diffusione di alcuni filmati in cui si vedeva la giudice partecipare a manifestazioni contro il governo e le norme sull'immigrazione. Questione nemmeno sfiorata dalla Sezioni Unite della Cassazione che piuttosto ha inviato gli atti in Lusseburgo, alla Corte di Giustizia Europea: il tema è la garanzia economica richiesta ai migranti. Quei 5.000 euro da versare con fideiussione o bonifico bancario per evitare il trattenimento nei centri. Una somma che per entità e modaliltà di versamento rischia di essere eccessiva e forse incompatibile con le direttive comunitarie.