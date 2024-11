Mandato d'arresto per Netanyahu, Meloni: "Valuteremo, ma no a equivalenza tra Israele e Hamas"

"Approfondirò in questi giorni le motivazioni che hanno portato alla sentenza della Corte Penale Internazionale. Motivazioni che dovrebbero essere sempre oggettive e non di natura politica. La Presidenza italiana del G7 intende porre il tema all'ordine del giorno della prossima Ministeriale Esteri che si terrà a Fiuggi dal 25 al 26 novembre. Un punto resta fermo per questo governo: non ci può essere una equivalenza tra le responsabilità dello Stato di Israele e l'organizzazione terroristica Hamas". È quanto ha afferma il premier Giorgia Meloni sulla sentenza della Corte Penale Internazionale de L'Aja che ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu.