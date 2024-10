Maltempo a Milano, esonda il fiume Lambro

Prosegue l'ondata di maltempo sulla Lombardia e su Milano. Nella mattinata di giovedì il fiume Lambro ha cominciato ad allagare il parco che lo circonda. Evacuate in precedenza le due comunità che hanno sede lì. "Se non si interviene sul fiume i problemi saranno peggiori in futuro" racconta un residente. "Siamo allagati di nuovo, come al solito, ormai è una cosa di routine, se non risolvono con uno scolmatore non ne usciamo" aggiunge un altro abitante della zona.