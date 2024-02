Londra valuta lo stop della vendita di armi a Israele

di Luca Pesante

Parole che evocano da un lato lo scenario peggiore, quello di un attacco durante il mese sacro dell'islam, dall'altro lasciano intravedere margini per una tregua, riferendo testualmente di "primi segnali che l'accordo si stia avvicinando". Gli occhi della diplomazia internazionale e non solo sono puntati su Rafah, limite sud della striscia. Il Regno Unito valuta lo stop alla distribuzione di armi a Israele in caso di attacco durante il ramadan. Nuovi attacchi hanno colpito la frontiera con l’Egitto, proprio mentre si aprono nuovi colloqui a Il Cairo