Libano, Tajani incontra premier Mikati

di Paolo Scarlata

"E in particolare ho confermato al primo ministro Mikati l'impegno del Governo italiano per ogni possibile negoziato per l'attuazione della risoluzione Onu 1701 che prevede l'assenza di uomini armati e materiali bellici, a esclusione dell'esercito libanese, tra il confine Libano-Israele e la linea del fiume Litani".