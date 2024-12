La nuova nave Trieste consegnata alla Marina Militare

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito al giuramento solenne dei 150 allievi ufficiali dell'Accademia navale e a quella di consegna della nuova unità alla Marina militare. Il capo dello Stato in questo momento è accompagnato per una visita della Trieste, unità d'assalto anfibio multiruolo, che con le sue 38mila tonnellate di stazza per 245 metri di lunghezza, è la più grande nave a entrare in servizio dal Secondo dopoguerra.