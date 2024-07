Ucraina, Mosca: "Conquistato un altro villaggio nel Donetsk"

Attacco con droni, esplosioni a Kiev. Mosca: "Conquistato un altro villaggio nel Donetsk". In arrivo a Kiev armi americane per 1,7 miliardi di dollari. Minsk grazia un cittadino tedesco condannato per terrorismo. Una lunga colonna di mezzi militari e soldati che si preparano a caricare un sistema missilistico Islander. Una nota del ministero della difesa russo annuncia che Mosca ha avviato la terza fase delle esercitazioni nucleari tattiche