Gaza, Blinken rimprovera Netanyahu e incontra Abu Mazen

di Luca Pesante

Secondo i media, Blinken è stato accolto al suo arrivo a Ramallah da manifestanti che hanno chiesto "Palestina Libera" e "Stop al genocidio". "Ho incontrato il presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen, ndr) per discutere gli sforzi in corso per ridurre al minimo i danni civili a Gaza, accelerare la consegna di aiuti umanitari, porre fine alla violenza estremista e lavorare per uno Stato palestinese indipendente".