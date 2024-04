03 aprile 2024 11:04

Flavio Briatore passeggia per Monte Carlo: "Fate prevenzione e pregate"

Dopo la paura, torna il sereno. Flavio Briatore dopo aver subito un intervento al cuore, torna a passeggio per le strade di Monte Carlo e ringrazia, con un video sui social, tutti quelli che gli hanno mostrato affetto e vicinanza. Per lui è anche l'occasione per lanciare un messaggio: fate prevenzione e, perché no, pregate.