Corti d'appello: "No alla riforma migranti"

La proposta di attribuire alle Corti d'appello, anziché come ora alle sezioni immigrazioni dei tribunali, le convalide dei trattenimenti dei richiedenti asilo costituirà, se non ci saranno risorse aggiuntive e un aumento degli organici, un disastro annunciato. Lo scrivono tutti e 26 i presidenti delle corti d'appello italiane che, in una lettera, sottolineano come il provvedimento renderà irrealizzabili gli obiettivi del Pnrr e determinerà un ulteriore aumento dei tempi e dell'arretrato.