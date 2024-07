Quarto giorno di isolamento per Cogne, una delle zone più colpite dal maltempo che ha interessato la Valle d'Aosta alla fine di giugno. Gli spostamenti sono quindi possibili solo in elicottero. In video le immagini aeree della strada regionale 47 realizzate durante il viaggio dal paese isolato al centro sportivo di Aymavilles, dove si trova il campo base della Protezione civile regionale Vda.